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У Дніпрі закрили Амурський міст через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 23:56
Фото: Амурський міст (twitter.com/34_tv)
Фото: Амурський міст (twitter.com/34_tv)

На місці працюють поліцейські

Прес-секретар Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що в поліцію Дніпра надійшло повідомлення про мінування Амурського мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Анни Старчевської в Facebook.

У зв'язку з заявою було перекрито рух транспорту до закінчення перевірки.

"Шановні дніпряни, вибачте за незручності! У зв'язку з повідомленням про замінування Амурського мосту, рух транспорту з нього припинено. На місці працюють поліцейські", - написала Старчевська.

Раніше повідомлялося, що у Києві закрили станцію столичного метрополітену "Житомирська" через повідомлення про мінування, станція була закрита для пасажирів, проводилася перевірка. Повідомлення про замінування станції столичного метрополітену "Житомирська" не підтвердилося.

Нагадаємо, у Львові повідомили про замінування десяти будівель. Як відзначають в поліції, надійшло повідомлення про замінування десяти будівель готелів і фітнес-клубів, розташованих на вулицях Коперника, Свободи, Стрийської, Долинського, Наукової, Масарика, Степана Бандери, Стефаника, Перфецького та на площі Міцкевича.

 

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