ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Кубі через блискавку спалахнула масштабна пожежа: є жертва та багато постраждалих

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 05:48
На Кубі через блискавку спалахнула масштабна пожежа: є жертва та багато постраждалих Фото: На Кубі горить нафтобаза (Associated Press)
Автор: Олег Васьків

У муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, влучання блискавки спричинило масштабну пожежу в одному із резервуарів нафтосховища. Внаслідок загоряння загинула одна людина та ще 120 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Полум'я виникло в резервуарі місткістю 50 тисяч тонн нафти, який на момент удару блискавки був заповнений наполовину. Згодом сильний вітер спрямував вогонь на ще один резервуар такою ж місткістю із великим обсягом пального.

Наразі пожежники намагаються охолодити пошкоджений резервуар, щоб запобігти поширенню пожежі. Влада країни звернулася з проханням про допомогу до сусідніх країн, зокрема Мексики та Венесуели.

Одна людина загинула

За попередніми даними, відомо про одного загиблого, 121 пораненого та 17 зниклих безвісти. Серед постраждалих - п'ятеро у критичному стані, троє - у важкому. Понад 1300 людей евакуювали з небезпечної зони

До слова, під час пожежі постраждав міністр енергетики Куби Ніколас Арронте Крус. Він перебував на місці подій, коли полум'я перекинулося на другий резервуар з нафтою, спричинивши вибухи, та зазнав поранень.

Нагадаємо, у Таїланді в провінції Чонбурі спалахнув нічний клуб. Внаслідок трагедії щонайменше 13 людей загинули, а ще близько 40 постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куба Пожежа
NEWS
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз