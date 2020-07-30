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У Києві стартували перемовини про компенсації у катастрофі літака МАУ в Ірані

Автор: Роман Калиниченко

Іранська делегація зустрілася з українськими дипломатами

Сьогодні у Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій родинам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Ірані. У перемовинах беруть участь представники України та іранської делегації.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, процес перемовин не буде легким.

"Ми довго добивалися початку переговорного процесу і я вітаю те, що справа нарешті зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо на результат: досягнення справедливості", - сказав Кулеба.

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Він додав, що українське МЗС докладе всіх зусиль, аби компенсації сім’ям загиблих були максимальними.

"Це дозволить хоч трохи полегшити біль та горе рідних. Ми доб’ємося справедливості, скільки б часу та зусиль це не вартувало", - резюмував міністр.

Як відомо, український літак МАУ збили сили ППО Ірану 8 січня 2020 року під час зльоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб.

Раніше у Франції успішно завантажили дані з "чорного ящика" збитого літака.

За підсумками розшифровки було підтверджено, що катастрофа сталася через "незаконне втручання" в літак.

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