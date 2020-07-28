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Катастрофа МАУ: Канада вимагає оприлюднити розшифровку "чорних ящиків"

Вівторок 28 липня 2020 22:15
Катастрофа МАУ: Канада вимагає оприлюднити розшифровку "чорних ящиків"
Фото: в пам'ять про загиблих під час катастрофи літака МАУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Раніше заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що власником інформації з бортових самописців є Іран

Міністерство закордонних справ Канади привітало завершення розшифровки "чорних скриньок" збитого над Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України". У відомстві просять оприлюднити отриману інформацію з бортових самописців.

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань в Twitter.

"Канада дякує французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (ВЕА) за завершення аналізу "чорних скриньок" літака рейсу PS752. Цим аналізом тепер слід належним чином поділитися з міжнародним співтовариством, щоб упевнитися в повній, достовірний і прозорому розслідуванні безпеки польотів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі "Україна 24" заявив, що власником інформації з "чорних ящиків" є Іран.

"Наскільки могли, ми оприлюднили найбільш принципові аспекти розшифровки "чорних ящиків". Більше ми сказати, на жаль, не можемо, щоб уникнути звинувачень у розголошенні інформації, щоб надалі це не було використано іранською стороною для демонстрації небажання для подальшого співробітництва та обміну інформацією", - заявив він.

Нагадаємо, консультації з представниками Ірану по виплаті компенсацій пройдуть у Києві 29-30 липня.

Крім того, минулого тижня фахівці розшифрували дані з "чорних скриньок" літака МАУ, повна розшифровка була проведена протягом чотирьох днів.

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