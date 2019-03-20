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У Києві станція метро "Святошин" змінить режим роботи

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 21:08
У Києві станція метро "Святошин" змінить режим роботи
Фото: станція "Святошин" до ремонту (tov-tob.livejournal.com)

З суботи закриється вестибюль з виходом до ринку та електричок

На станції метро "Святошин" у Києві із 23 березня буде зачинено на ремонт східний вестибюль з виходом до ринку та приміських електропоїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київського метрополітену". 

Як зазначається, ремонтні роботи по першому вестибюлю (вихід в бік заводу ім. Антонова) вже закінчені. Необхідні допрацювання будуть проводити вночі. У суботу, 23 березня, відремонтований вестибюль запрацює для пасажирів.

"Відповідно другий вестибюль (де вихід до ринку та приміських електропоїздів) буде зачинено на ремонт. Зверніть увагу при плануванні поїздок", - йдеться в повідомленні. 

У Києві станція метро &quot;Святошин&quot; змінить режим роботиНагадаємо, капітальний ремонт станції метро "Святошин" розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу "АТЕК" та підземний перехід не працювали. У КМДА анонсували, що ремонт триватиме до жовтня 2018 року, однак потім його продовжили. Скільки ще триватиме ремонт станції наразі в КМДА не анонсують. 

РБК-Україна писало, що на станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Роботи проводитимуть почергово на кожному ескалаторі. Вони триватимуть до кінця 2019 року.

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