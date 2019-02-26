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У Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" розпочався ремонт

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 16:47
У Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" розпочався ремонт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця 2019 року на станції ремонтуватимуть ескалатори

На станції метро "Площа Льва Толстого" у Києві розпочався капітальний ремонт ескалаторів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен"

Як зазначається, ремонт розпочався сьогодні, 26 лютого. Роботи проводитимуть почергово на кожному ескалаторі. Вони триватимуть до кінця 2019 року.

У КП "Київський метрополітен" нагадали, що у столичній підземці усього працює 122 ескалатори.

У Києві на станції метро &quot;Площа Льва Толстого&quot; розпочався ремонт

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро "Святошин" розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу "АТЕК" та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, станом на 26 лютого, ремонтні роботи продовжуються, а вихід до проспекту Перемоги досі не працює. 

РБК-Україна писало, що комунальне підприємство "Київський метрополітен" заявило, що тендер на розробку техніко-юридичного обґрунтування (ТЕО) метро на Троєщину відмінили. 

Раніше, у жовтні Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про будівництво лінії метро від Кільцевої дороги до житлового масиву Троєщина.

 

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