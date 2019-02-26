У Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" розпочався ремонт

До кінця 2019 року на станції ремонтуватимуть ескалатори

На станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве начался капитальный ремонт эскалаторов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, ремонт начался сегодня, 26 февраля. Работы будут проводить поочередно на каждом эскалаторе. Они продлятся до конца 2019 года.

В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что в столичной подземке всего работает 122 эскалатора.

Напомним, капитальный ремонт станции метро "Святошин" начали в конце февраля 2018 года. Из-за ремонта выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземному переходу не работают. В октябре 2018 года ремонт станции продолжили до 31 декабря 2018 года. Однако, по состоянию на 26 февраля 2019 года, ремонтные работы продолжаются, а выход к проспекту Победы до сих пор не работает.

РБК-Украина писало, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявило, что тендер на разработку технико-юридического обоснования (ТЭО) метро на Троещину отменили.

Ранее, в октябре Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина.