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У Києві "замінували" станцію метро "Хрещатик"

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 11:52
У Києві "замінували" станцію метро "Хрещатик"
Фото: метро "Хрещатик" (wikipedia.org)
Автор: Максим Зайченко

Станцію закрили для пасажирів

У понеділок, 24 серпня, правоохоронні органи в Києві отримали повідомлення про мінування станції метро "Хрещатик". Зараз її закрили для перевірки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Станцію метро "Хрещатик" і пересадку закрито для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про відкриття станції буде повідомлено після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ патрулюватимуть 4 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії; такі заходи прийняті через річницю незалежності України та урочистості.

Зазначимо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності; через карантин головне державне свято проходить у нестандартному форматі.

Також РБК-Україна писало, що у столиці перекрили вулиці та змінили рух громадського транспорту.

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