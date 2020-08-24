У Києві "замінували" станцію метро "Хрещатик"

Фото: метро "Хрещатик" (wikipedia.org)

Станцію закрили для пасажирів

У понеділок, 24 серпня, правоохоронні органи в Києві отримали повідомлення про мінування станції метро "Хрещатик". Зараз її закрили для перевірки.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"Станцію метро "Хрещатик" і пересадку закрито для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про відкриття станції буде повідомлено після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ патрулюватимуть 4 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії; такі заходи прийняті через річницю незалежності України та урочистості.

Зазначимо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності; через карантин головне державне свято проходить у нестандартному форматі.

Також РБК-Україна писало, що у столиці перекрили вулиці та змінили рух громадського транспорту.