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У центрі Києва посилили охорону, залучена Нацгвардія

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 10:46
У центрі Києва посилили охорону, залучена Нацгвардія
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Серед них 200 співробітників поліції діалогу

У понеділок, 24 серпня, Київ патрулюватимуть 4 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Такі заходи вжиті з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"На заходах з нагоди Дня незалежності в Києві будуть працювати 200 співробітників поліції діалогу. В цілому за порядком у Києві стежитимуть понад 4000 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії. Також будуть залучені представники ДСНС і СБУ", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначають, що основним завданням правоохоронців, які в посиленому режимі несуть службу, є попередження правопорушень та забезпечення безпеки учасників заходів.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності; через карантин головне державне свято проходить у нестандартному форматі.

Раніше РБК-Україна писало, що у столиці перекрили вулиці та змінили рух громадського транспорту.

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