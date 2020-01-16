ru
ua

У Києві створили комісію для розгляду скарг потерпілих від прориву теплотраси

Новини » Суспільство   

Спеціальна комісія буде працювати з 17 по 31 січня

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" створило спеціальну комісію по розгляду скарг громадян, які постраждали внаслідок прориву теплотраси біля Ocean Plaza. Про це повідомляє прес-служба "Киевтеплоэнерго".

Повідомляється, що комісія працюватиме з 17 до 31 січня 2020 за адресою вул. Лютеранська, д. 9/9, каб. 1 (код 077). Графік роботи комісії в робочі дні:

  • парні числа з 14:00 до 18:00 (в п'ятницю до 17:00);
  • непарні числа з 08:15 до 12:00.

Телефон для довідок: (044) 207-60-83.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву сталося підмивання асфальту. Десять людей отримали різні пошкодження.

Як стало відомо, прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався із-за того, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

Аварійні бригади "Київтеплоенерго" завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу 15 січня. Сьогодні, 16 січня, відновили пошкоджене асфальтне покриття на вулиці Антоновича. Транспортний рух по вулиці відновлено.

Гончарук пояснив високі зарплати міністрів Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенко
Читати всі новини