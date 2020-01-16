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У Києві відновили рух по вулиці поблизу Ocean Plaza

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 00:50
У Києві відновили рух по вулиці поблизу Ocean Plaza
Фото: прорив теплотраси (t.me/kyivpatrol/901)

Ремонт асфальту завершили

На вулиці Антоновича відновили асфальтне покриття після пошкодження трубопроводу поблизу торгового центру Ocean Plaza. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі транспортний рух вулицею відновлений.

Нагадаємо, сьогодні о 4:15 ранку "Київтеплоенерго" завершило ліквідацію пошкодження трубопроводу біля ТРЦ "Ocean Plaza". З моменту виявлення пошкодження увечері 13 січня ремонтні бригади працювали в цілодобовому режимі.

Раніше повідомлялося, що рух по вулиці Антоновича поблизу торгового центру Ocean Plaza після пошкодження трубопроводу планують відновити до півночі. У "Київавтодорі" відзначали, що дорожники вистилають два шари дорожнього покриття.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Києві відбувся прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. В результаті події постраждали десять осіб, з яких п'ять - досі у лікарні.

Після стало відомо, що прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався із-за того, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

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