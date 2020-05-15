У Києві знижка на оплату комуналки буде діяти до кінця карантину

Знижка на оплату комунальних послуг буде діяти до кінця карантину. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, знижка 10% на комуналку діє для тих, хто оплатив послуги до кінця місяця.

"Пільговий період оплати послуг триватиме до кінця обмежувальних заходів. Ми почали тільки перший етап ослаблення. Якщо до пандемії, знижка 10% діяла лише для тих, хто заплатить до 20 числа місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - заявив Кличко.

Раніше РБК-Україна писало, що нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в березні 2020 року склали 15,7 млрд грн, що на 20% менше, ніж у лютому (19,6 млрд грн). При цьому населення частково погасило борги за минулі місяці.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів збільшив до трьох місяців термін заборгованості за житлово-комунальні послуги, при якому може бути звначена субсидія. До цього діяла норма, за якою субсидія не нараховувалася при заборгованості в більш ніж два місяці.