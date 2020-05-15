В Киеве скидка на оплату коммуналки будет действовать до конца карантина

Скидка на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, скидка в 10% на коммуналку действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца.

"Льготный период оплаты услуг продлится до конца ограничительных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии, скидка 10% действовала только для тех, кто заплатит до 20 числа месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2020 года составили 15,7 млрд грн, что на 20% меньше, чем в феврале (19,6 млрд грн). При этом население частично погасило долги за прошлые месяцы.

Также сообщалось, что Кабинет министров увеличил до трех месяцев срок задолженности за житлово-коммунальные услуги, при котором может быть назначена субсидия. До этого действовала норма, при которой субсидия не начислялась при задолженности в более чем два месяца.