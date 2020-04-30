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Нарахування за комуналку суттєво скоротилися

Новини » Економіка     30.04.2020 - 16:00
Нарахування за комуналку суттєво скоротилися
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці в березні частково погасили борги минулих місяців

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в березні 2020 року склали 15,7 млрд грн, що на 20% менше, ніж у лютому (19,6 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в березні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 16,3 млрд грн (104% нарахованих за цей період сум).

Нарахування за комуналку суттєво скоротилися

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець березня 2020 року склала 65,9 млрд грн, що на 0,8 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (66,7 млрд грн).

За станом на 21 березня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склав 27,3 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 22,3 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 5,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,0 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,7 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 0,9 млрд грн

Зазначимо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні (23,4 млрд грн).

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж у грудні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їх витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

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