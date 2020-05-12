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Тарифи на електроенергію для населення в 2020 році піднімати не будуть, - Шмигаль

Новини » Економіка     12.05.2020 - 20:19
Тарифи на електроенергію для населення в 2020 році піднімати не будуть, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Тариф залишиться таким же, як і в 2019 році

Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що це важливий індикатор, і він узгоджений з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми не мають наміру в цьому році змінювати вартість електроенергії для населення. Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом, і це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення. Повідомлялося, такі міри можуть принести додатково 50 млрд гривень в рік.

Проте пізніше в комісії спростували інформацію щодо пропозиції підвищити тарифи на електроенергію для населення. Регулятор повідомив, що на даний момент тарифи для населення регулюються спеціальним рішенням Кабінету міністрів.

Також в. о. міністра енергетики Ольга Буславец підтвердила, що тариф на електроенергію для населення залишиться незмінним до кінця року.

Теги Новини України тарифиэлектричествоДенис Шмигаль
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