У Києві на Північному мосту обмежать рух

Фото: Північний міст (lookmytrips.com/Roma Barabash)

Рух обмежать 12 лютого у зв'язку з ремонтними роботами

У Києві завтра, 12 лютого, обмежать рух транспорту на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київавтодор" Facebook.

Повідомляється, що обмеження руху пов'язано з проведенням ремонтних робіт на мосту. Зокрема, рух буде обмежено з 9:00 до 14:00 12 лютого буде обмежено рух у напрямку Троєщини. З 14:00 до 20:00 будуть проводитися ремонтні роботи у напрямку станції метро "Почайна".

"Щоб менше впливати на трафік в першій частині дня працювати в напрямку Троєщини. А після обіду - в бік станції метро "Почайна", - повідомили в "Київавтодор".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 10 лютого на мосту Патона обмежено рух на кількох смугах, а для вантажівок міст взагалі закриють. Обмеження пов'язані з початком обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів.

Також повідомлялося, що планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. Очікується, що розв'язки забезпечать розвантаження транспортних вузлів та покращать безпеку в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва.