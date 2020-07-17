У Києві відсьогодні обмежують рух на Шулявському мосту

На з’їздах Шулявського шляхопроводу частково обмежують рух транспорту відсьогодні на три дні. Це зроблять у зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зокрема, рух обмежать:

на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка – із 09:00 17 липня до 07:00 20 липня;

на з’їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги – із 15:00 17 липня до 07:00 20 липня.

Нагадаємо, рух Шулявським шляхопроводом обмежували на декілька днів 9 липня для проведення дорожніх робіт.

РБК-Україна писало, що рух Південним мостом у Києві буде обмеженим до кінця літа у зв'язку з проведенням дорожніх робіт, які триватимуть до 30 серпня.

Крім того, рух на вулиці Китаївській обмежили до 25 липня через проведення дорожнього ремонту.