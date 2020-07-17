В Киеве с сегодняшнего дня ограничивают движение на Шулявском мосту

На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на три дня. Это сделают в связи с укладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение ограничат:

на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 09:00 17 июля до 07:00 20 июля;

на съезде с ул.Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 07:00 20 июля.

Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дней 9 июля для проведения дорожных работ.

РБК-Украина писало, что движение по Южному мосту в Киеве будет ограничено до конца лета в связи с проведением дорожных работ, которые продлятся до 30 августа.

Кроме того, движение на улице Китаевской ограничили до 25 июля из-за проведения дорожного ремонта.