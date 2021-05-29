Грозові дощі не відступають: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні лишається прохолодною. Дощі з грозами будуть у всіх областях.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру .

Погода у всіх областях

Сьогодні всі області, без виключення, накриють сильні дощі та грози. На захід прийде похолодання. Там температура повітря вдень складе +15+17, а вночі +9+14. На півночі країни вдень буде +19+22, а вночі +13+16.

У центральних областях, як очікується, вдень буде +17+25, а вночі +14+18. На сході країни вдень буде +25+28, а вночі +14+17. Південні області теж накриють дощі, вдень буде +21+26, а вночі +14+17.

Погода у Києві

У Києві сьогодні теж дощ з грозою. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +13+15.