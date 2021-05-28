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Синоптики дали прогноз погоди на перший день літа

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 13:52
Синоптики дали прогноз погоди на перший день літа Фото: синоптики спрогнозували погоду на перший день літа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру розповіли, якою буде погода в перший день літа. Очікуються дощі у західних областях.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Синоптики зазначають, що у західних, Житомирській, Київській та Чернігівській областях будуть дощі. На всіх іншій території України буде мінлива хмарність та без опадів.

Температура повітря вдень на заході опуститься до +16+22, а вночі +7+11. На півночі країни вдень буде +20+22, а вночі +9+11. У центральних областях прогнозують вдень +19+22, а вночі +8+10.

На сході країни вдень буде +23+25, а вночі +9+12. У південних областях вдень +21+23, а вночі +10+12.

Синоптики дали прогноз погоди на перший день літа

Нагадаємо, синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру спрогнозували, якою буде погода в червні.

РБК-Україна також писало, що кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.

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