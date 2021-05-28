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Дощі та грози: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 14:20
Дощі та грози: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 29 і 30 травня погіршиться. На всій території країни пройдуть дощі і грози, також очікується похолодання.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз на 29 травня

29 травня на Заході очікується від +15 до +18 градусів тепла вдень, вночі температура повітря знизиться до +7 +10 градусів. У північних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться від +18 +21 градусів, вночі +12 +15 градусів. У центральній південній та східній частині температура повітря підвищиться від +19 і до +28 градусів, вночі очікується до +13 +16.

Дощі та грози: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихіднихПрогноз на 30 травня

30 травня у західних областях температура коливатиметься від +15 до +19 вдень, вночі +7 +10. На півночі України стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градусів, вночі +12 +15. Що стосується центральних, південних і східних регіонів, там температура повітря сягатиме до +19 +28 градусів тепла, вночі очікується до +13 +17 градусів.

Дощі та грози: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихіднихПогода у Києві

У столиці на вихідних очікується прохолодна погода з дощами та грозами. 29-30 травня стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів вдень, вночі +13 +15, а у неділю.

Нагадаємо, що упродовж червня 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Також стало відомо, що сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня.

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