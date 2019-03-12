У Києві сьогодні невеликий сніг з дощем

Вдень повітря прогріється до +4-6 градусів

Погода в Киеве: 12 марта днем ожидается небольшой снег, местами с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в столице будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

Отметим, ранее сообщалось, что погода в Киеве побила четыре температурные рекорды на выходных 8-9 марта 2019 года.

РБК-Украина писало, что в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Крыма сегодня ожидается осложнения погодных условий. Спасатели предупреждают о первый уровень опасности - желтый. В указанных регионах ожидаются значительные осадки.

Напомним, в результате непогоды в Украине на утро 12 марта обесточены 537 населенных пунктов в 15 областях. Больше всего пострадали Киевская и Хмельницкая области.