В Україні знеструмлено понад 500 населених пунктів

Фото: наслідки негоди в Україні (dsns.gov.ua)

Негода в Україні знеструмила населені пункти в 15 областях

В результаті негоди в Україні на ранок 12 березня знеструмлено 537 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті шквалистого вітру та спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів в 15 областях. Зокрема, у Київській - 168, Хмельницькій - 102, Вінницькій - 58, Черкаській - 56, Житомирській - 56, Полтавській - 28, Сумській - 20 Тернопільській - 11, Донецькій - 10, Кіровоградській - 7, Чернівецькій - 5, Львівській - 4, Луганській - 4, Дніпропетровській - 4, Чернігівській - 4 населених пункти.

Крім того, в результаті поривів вітру в 15 областях і в Києві залишаються пошкодженими дахи 270 будівель. За минулу добу підрозділи ДСНС прибрали 160 повалених дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильний вітер у Миколаєві на маршрутне таксі впало дерево, в результаті інциденту постраждали чоловік і двоє дітей.

Крім того, напередодні у Вінницькій області негода заблокувала рух потягів. Зокрема, в результаті сильного вітру на залізничні колії впала частина металевої покрівлі.