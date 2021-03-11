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У Києві завтра можливі мокрий сніг та ожеледиця

Новость на русском → Київ, Четвер 11 березня 2021 16:16
У Києві завтра можливі мокрий сніг та ожеледиця Фото: прибирання снігу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 12 березня, погода в Києві зіпсується. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі.

Завтра після 11:00 ранку у Києві прогнозують мокрий сніг та пориви вітру. Мокрий сніг, за прогнозом синоптиків, може перейти у дощ. Вдень температура коливатиметься від 0 до -1 градуса, а вночі термометри покажуть до -6.

Через мінусову температуру на дорогах столиці можлива ожеледиця.

"Водіїв закликають бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду", - додали в КМДА.

Нагадаємо, на завтра в Україні оголосили штормове попередження. У більшість областей йдуть сильні пориви вітру.

Крім того, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління. Плюсову температуру прогнозують вже найближчими днями.

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