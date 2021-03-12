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У КМДА пояснили, чи будуть забороняти роботу транспорту в разі локдауну в Києві

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 12:34
У КМДА пояснили, чи будуть забороняти роботу транспорту в разі локдауну в Києві Фото: Микола Поворозник (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Київська влада поки не знає, чи забороняти роботу громадського транспорту у разі потрапляння столиці в "червону" зону карантину і введення в Києві локдауну. Зараз Київ знаходиться в зоні ризику для посилення карантину.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Він зазначив, що Київ перебував у ситуаціях, коли в період локдауну в місті як працював, так і не працював громадський транспорт.

"Такі рішення будуть прийматися в майбутньому, швидше за все, виходячи з поточної ситуації, яка буде на той момент в місті. Незалежно від кількості хворих...", - заявив Поворозник.

У КМДА відзначають, що рішення про заборону роботи громадського транспорту в разі введення в столиці локдауну буде прийматися окремо.

"Причому будемо дуже серйозно думати, як забезпечити роботу міста в режимі локдауну. Якщо згадаєте квітень-травень, то робота транспорту в спецрежимі не дуже відповідала потребам міста", - пояснив Поворзник.

Нагадаємо, станом на 12 березня Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину. Ця зона є попереджувальною, яка свідчить про ускладнення епідеміологічної ситуації в регіоні. У разі погіршення ситуації, столицю можуть перевести в "червону" зону, після чого буде запроваджено локдаун.

Раніше РБК-Україна писало, що за вчора в країні виявили майже 13 тисяч нових випадків коронавірусу, що є найбільшою кількістю з 11 грудня. У Києві при цьому підтвердили 896 нових заражень.

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