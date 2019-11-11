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У Києві керівник держбанку викрав понад мільйон гривень

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 16:37
У Києві керівник держбанку викрав понад мільйон гривень
Фото: колаж (РБК-Україна)

Керівник держбанку в 2018 році викрала 356 тис. клієнтів і 711 тис. гривень банку

Прокуратура Києва повідомила про підозру керівника одного з відділень державного банку, яка викрала більше млн гривень з фінустанови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Повідомляється, що співробітниця банку, у змові з іншими невстановленими особами, заволоділа грошовими коштами клієнтів банку в сумі 356 тис. грн і грошовими коштами банку в розмірі 711 тис. грн.

"У жовтні 2018 керуюча територіального відділення банку забезпечила видачу платіжних банківських карт без фактичного присутності клієнтів банку, які є власниками вказаних карт. Після вона без відома клієнтів здійснила переклад коштів з пенсійних рахунків на карткові рахунки. Надалі керуюча територіального відділення банку передала безпідставно видані платіжні картки іншим особам для забезпечення зняття готівки на їх грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Співробітниці банку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як повідомили в прокуратурі, на даний момент вживаються заходи щодо взяття підозрюваного під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на хабарі затримали головного юрисконсульта Національного банку України. Співробітниця НБУ отримала 15 тис. доларів за видачу ліцензії за валютними операціями.

Також РБК-Україна писало, що суд заарештував майно підозрюваних керівників "Південкомбанк". Їх підозрюють у розкраданні 38 млн доларів.

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