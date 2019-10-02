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Протягом 2012-2014 років керівництво банку незаконно передало в заставу гроші

Суд арештував майно підозрюваних керівників "Південкомбанку", яких звинувачують у розкраданні 38 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що службові особи підписали угоди поруки за зобов’язаннями (кредитами) офшорних компаній, а також виконали ці угоди шляхом списання на свою користь грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках у банківській установі в Республіці Австрія.

"Головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, 26 вересня 2019 року відповідальним службовим особам ПАТ КБ Південкомбанк повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Таким чином вони підозрюються у заволодінні грошовими коштами у сумі понад 38 млн доларів США.

Наразі, майно підозрюваних арештовано за ухвалою суду.

Нагадаємо, СБУ викрила керівництво "Південкомбанк" на привласненні грошей вкладників банку у розмірі 38 млн доларів. За повідомленням СБУ, протягом 2012-2014 років керівництво банку незаконно передало в заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках "Південкомбанку" у зарубіжній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрської компанії.

Як повідомляє РБК-Україна, на даний момент "Південкомбанк" знаходиться в процесі ліквідації, який триває з 2014 року. У 2014 році банк входив до другої групи банків за величиною активів (великі банки), займаючи 31 місце в загальному рейтингу НБУ.