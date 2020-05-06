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В Києві різко погіршиться погода: будуть лити дощі

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 15:20
В Києві різко погіршиться погода: будуть лити дощі
Іллюстративне фото (УНІАН)

Також погода погіршиться у Київській області

Погода в Києві 7 травня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, вночі та вранці 7 травня у Києві та Київській області будуть значні дощі.

Зазначимо, на заході оголосили штормове попередження через значні снігопади в Карпатах. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин, через що радять утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода буде дощовою в найближчі два тижні. Заливатиме всю країну, але найсильніший удар візьме на себе захід - тут очікуються потужні зливи.

Раніше в Києві затопило кілька вулиць через сильні зливи. В результаті цього на багатьох вулицях столиці утворилися потоки води.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні цього тижня буде переважно дощовою, у деяких регіонах очікуються грози та град, а також сильний вітер. Зазначимо, в травні середня місячна температура в країні прогнозується на рівні +15+18 градусів.

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