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В Киеве резко ухудшится погода: будут лить дожди

Новости » Общество     06.05.2020 - 15:20
В Киеве резко ухудшится погода: будут лить дожди
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также погода ухудшится в Киевской области

Погода в Киеве 7 мая ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 7 мая в Киеве и Киевской области будут значительные дожди.

Отметим, на западе объявили штормовое предупреждение из-за значительных снегопадов в Карпатах. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - здесь ожидаются мощные ливни.

Ранее в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. В результате этого на многих улицах столицы образовались потоки воды.

РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер. Отметим, в мае средняя месячная температура в стране прогнозируется на уровне +15+18 градусов.

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