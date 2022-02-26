У Києві не працює "червона" гілка метро. Лише режим укриття
Фото: в Києві не працює "червона" гілка метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У метрополітені Києва рух "червоною" гілкою метро не здійснюється. Потяги не курсують між станціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
"Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!" - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.
"У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - попередили у КМДА.
Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко повідомив, як працюватиме метрополітен у разі повітряної тривоги.
Додамо, в Києві обмежили рух метро на "червоній" гілці.