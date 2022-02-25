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Кличко розповів, як працюватиме метро при повітряній тривозі

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П'ятниця 25 лютого 2022 16:04
Кличко розповів, як працюватиме метро при повітряній тривозі Станція метро "Дніпро" (Фото: 44.ua)
Автор: Константин Широкун

Віталій Кличко повідомив, як працюватиме метрополітен у разі повітряної тривоги. Призупиняти свою роботу будуть тільки шість станцій підземки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

Громадський транспорт і метро не зупинятимуть свою роботу. Але при сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська" і "Лісова" працювати не будуть. Це пов'язано з тим, що вони небезпечні для укриття і перевезення пасажирів. Ховатися можна в підземних станціях метро.

За словами Віталія Кличка, підземні станції відкриті для укриття жителів у будь-який час доби. Вони можуть використовуватися для того, щоб пересидіти загрозу.

Також київський мер рекомендує зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності. Також необхідно підготувати теплі речі, пледи для того, щоб брати їх на час перебування в укриттях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з чернігівського напрямку.

Раніше ми писали, що у Ворзелі Київської області "Градами" обстріляли дитячий будинок.

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