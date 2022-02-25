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У Києві обмежили рух по червоній гілці метро

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 08:55
У Києві обмежили рух по червоній гілці метро Фото: у Києві обмежили роботу декількох станцій метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві обмежили рух метро на червоній гілці. Станції метрополітену "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки" та "Берестейська" не працюють у режимі перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"З організаційних причин червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Нагадаємо, що метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві в результаті падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок.

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