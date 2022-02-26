В Киеве не работает "красная" ветка метро. Только режим укрытия
Фото: в Киеве не работает "Красная" ветка метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
В метрополитене Киева движение по "красной" ветке метро не осуществляется. Поезда не курсируют между станциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не ходят!"- говорится в сообщении.
Вместе с тем, движение поездов по синей и зеленой веткам метро сейчас осуществляется в штатном режиме.
"В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - предупредили в КГГА.
Напомним, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги.
Добавим, в Киеве ранее ограничивали движение метро на "красной" ветке.