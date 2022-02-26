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В Киеве не работает "красная" ветка метро. Только режим укрытия

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 08:19
В Киеве не работает "красная" ветка метро. Только режим укрытия Фото: в Киеве не работает "Красная" ветка метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В метрополитене Киева движение по "красной" ветке метро не осуществляется. Поезда не курсируют между станциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не ходят!"- говорится в сообщении.

Вместе с тем, движение поездов по синей и зеленой веткам метро сейчас осуществляется в штатном режиме.

"В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - предупредили в КГГА.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги.

Добавим, в Киеве ранее ограничивали движение метро на "красной" ветке.

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