В Киеве не работает "красная" ветка метро. Только режим укрытия

В метрополитене Киева движение по "красной" ветке метро не осуществляется. Поезда не курсируют между станциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Станции красной линии метрополитена работают только в режиме укрытия. Поезда между станциями не ходят!"- говорится в сообщении.

Вместе с тем, движение поездов по синей и зеленой веткам метро сейчас осуществляется в штатном режиме.

"В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы", - предупредили в КГГА.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, как будет работать метрополитен в случае воздушной тревоги.

Добавим, в Киеве ранее ограничивали движение метро на "красной" ветке.