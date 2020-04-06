У Львові двоє хворих з COVID-19 підключили до апаратів штучної вентиляції легень

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом по місту і області є 28 людей з підтвердженим діагнозом

Станом на ранок у інфекційній лікарні перебуває 66 пацієнтів з підозрою на коронавірус, 5 з яких - у реанімації. Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий, передає прес-служба Львівської ОДА.

Зокрема, двоє людей, у якиї підтверджено коронавірус, на апаратах штучної вентиляції легень.

Загалом по місту і області є 28 людей з підтвердженим діагнозом, з яких троє уже вилікувались і одна людина померла.

Нагадаємо, якщо далі буде тривати недотримання правил, то в Києві можуть обмежити пересування на своїх автомобілях через поширення коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно.

Зазначимо, сьогодні зранку повідомлялось, що від коронавірусу по одній людині ще померли в Тернопільській та Закарпатській областях.

Відзначимо, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.