У МОЗ оцінили темпи поширення коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%

За останні 12 днів середній темп приросту заражених коронавірусом складає 27%. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко також зазначив, що кількість випадків коронавірусу в Італії та Іспанії істотно зменшилась.

"Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст у 7%", - сказав Ляшко.

У МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу померли шість інфікованих коронавірусом, більшість з них - літні люди з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, в Донецькій області зафіксували першу смерть через коронавірус. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно.

Зазначимо, сьогодні зранку повідомлялось, що від коронавірусу по одній людині ще померли в Тернопільській та Закарпатській областях.

Відзначимо, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.