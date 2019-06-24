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У Харкові "замінували" ще два виші

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 13:03
У Харкові "замінували" ще два виші
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ведеться евакуація громадян

У Харкові у понеділок, 24 червня, шукають вибухівку ще у двох вищих навчальних закладах. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зокрема, йдеться про Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка та Харківський національний медичний університет.

"Перевіряти інформацію виїхали працівники слідчо-оперативних груп та вибухотехнічного  управління. Проводиться евакуація громадян. Повідомлення про закладення вибухівки у вищих навчальних закладах на вулиці Алчевських та проспекті Науки надійшли до поліції  24 червня", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зараз триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування навчальних закладів на вулиці Маршала Бажанова і проспекті Науки. Зокрема, мова йде про Харківський національний університет радіоелектроніки та Харківський національний університет міського господарства імені А.М. Бекетова.

Як писало РБК-Україна раніше, Харків минулого тижня відзначився масовими "мінуваннями". 18 червня там перевірили 38 об'єктів, з яких евакуювали в цілому майже 2000 осіб. Зазначалося, що місцева поліція кваліфікувала цей інцидент як терористичний акт.

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