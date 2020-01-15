У Києві прорвало ще одну трубу в районі Севастопольської площі

У середу вночі, 15 січня, в Києві відбувся ще один прорив тепломережі на Севастопольській площі на вулиці Сім'ї Іздиковських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як повідомляється, залило окропом не тільки вищевказану вулицю, але і Донецький провулок, вулицю Донецьку. На місце виїхали працівники "Київтеплоенерго", але відмовилися коментувати аварію і просили не знімати те, що відбувається.

"Через люк комунальники приєднали до каналізації трубу, через яку окріп потужним напором виливався на проїжджу частину. Так, вода поширювалася по основній дорозі та у двори, в одному з яких був ще один осередок потопу", - йдеться в повідомленні.

Точна причина аварії поки невідома.

Нагадаємо, 14 січня в Києві на Шулявці сталася ще одна комунальна аварія з проривом тепломережі. Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. В результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу.

Також РБК-Україна писало, що в столиці ввечері 13 січня стався прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало трубу з гарячою водою, в результаті чого сталося підмивання асфальту. Вода проникла всередину торгового центру, а також у магазин "Ашан", відвідувачів евакуювали. Відзначається, що постраждали десять осіб, з яких сім досі в лікарнях. Деякі люди отримали опіки.

Крім цього, в яму, де стався обвал, впала маршрутка, в якій знаходилися люди. Їх евакуювали рятувальники. Обійшлося без жертв.

Ліквідацію пошкодження біля ТРЦ Осеап Plaza після прориву труби повинні завершити сьогодні.