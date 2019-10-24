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В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 17:02
В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася на проспекті Перемоги

На проспекті Перемоги, в столиці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП за участю чотирьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Повідомляється, що ДТП сталося на ділянці дороги в бік виїзду з Києва.

"Аварія сталася тому що один з водіїв, перебуваючи в третьому ряду, згадав, що йому необхідно здійснити поворот направо, не переконавшись у безпеці свого маневру, почав повертати. На жаль, без потерпілих у цій аварії не обійшлося", - йдеться в повідомленні.

В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждалі

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини події. Спостерігається масштабна пробка.

В Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, є постраждаліФото: пробка на проспекті Перемоги (дані Google maps)

Нагадаємо, у столиці за минулу добу сталося 289 дорожньо-транспортних происшествиї. Водіям радять утриматися від поїздок на великі відстані з-за поганих погодних умов.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці сталося ДТП. Автомобіль BMW збив на смерть пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попередили про густому тумані впродовж 24 жовтня і першій половині 25 жовтня. Видимість становитиме 200-500 метрів.

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