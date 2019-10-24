В Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авария произошла на проспекте Победы

На проспекте Победы, в столице произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Сообщается, что ДТП произошло на участке дороги в сторону выезда из Киева.

"Авария произошла потому что один из водителей, находясь в третьем ряду, вспомнил, что ему необходимо осуществить поворот направо, не убедившись в безопасности своего маневра, начал поворачивать. К сожалению, без пострадавших в этой аварии не обошлось", - говорится в сообщении.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Наблюдается масштабная пробка.

Фото: пробка на проспекте Победы (данные Google maps)

Напомним, в столице за прошлые сутки произошло 289 дорожно-транспортных происшествий. Водителям советуют воздержаться от поездок на большие расстояния из-за плохих погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло ДТП. Автомобиль BMW сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о густом тумане на протяжении 24 октября и первой половине 25 октября. Видимость составит 200-500 метров.