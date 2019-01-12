У Києві стався вибух в торговому центрі

Ілюстративне фото (DSNSKyiv)

В результаті вибуху постраждав чоловік

Сьогодні, 12 січня, в одному з торгових центрів Києва стався вибух, в результаті якого постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Києва у Facebook.

Як повідомляється, близько 12:00 правоохоронці отримали повідомлення про вибух у торговому центрі на вулиці Борщагівській. На місце події прибули працівники поліції, вибухотехніки, лікарі та рятувальники.

За попередньою інформацією, вибух стався на 3-му поверсі будівлі, на якому проводять ремонтні роботи.

"Один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці", - розповіли правоохоронцям свідки.

Наразі потерпілий госпіталізований, йому надають необхідну медичну допомогу.

Зазначається, що на момент вибуху у приміщенні торгового центру не було відвідувачів, а всі особи, які проводили ремонтні роботи, були евакуйовані.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 січня, у Парижі стався вибух у пекарні на вулиці Тревіз. В результаті вибуху постраждали щонайменше 36 осіб. П'ятеро поранених знаходяться у критичному стані.

Додамо, що в Маріуполі Донецької області ввечері 5 січня 2019 стався вибух в квартирі житлового будинку. В результаті інциденту загинули 2 людини.