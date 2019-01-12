В Киеве произошел взрыв в торговом центре

Иллюстративное фото (DSNSKyiv)

В результате взрыва пострадал мужчина

Сегодня, 12 января, в одном из торговых центров Киева произошел взрыв, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Киева в Facebook.

Как сообщается, около 12:00 правоохранители получили сообщение о взрыве в торговом центре на улице Борщаговской. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взрывотехники, врачи и спасатели.

По предварительной информации, взрыв произошел на 3-м этаже здания, на котором проводят ремонтные работы.

"Один из мужчин, зажег дымовую шашку, чтобы проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, которая взорвалась у него в руке", - рассказали правоохранителям свидетели.

В настоящее время потерпевший госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что на момент взрыва в помещении торгового центра не было посетителей, а все лица, которые проводили ремонтные работы, были эвакуированы.

Напомним, что сегодня, 12 января, в Париже произошел взрыв в пекарне на улице Тревиз. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 36 человек. Пятеро раненых находятся в критическом состоянии.

Добавим, что в Мариуполе Донецкой области вечером 5 января 2019 произошел взрыв в квартире жилого дома. В результате инцидента погибли 2 человека.