У Києві стався вибух

У середу, 15 травня, в квартирі в одній з багатоповерхівок Києва стався вибух, в результаті загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, вибух стався в будинку на вулиці Вишгородській в Оболонському районі. Поліцейські виявили в квартирі тіло 71-річного власника з численними пораненнями. Причини вибуху поки невідомі.

"За словами дружини потерпілого, останні роки він хворів і майже не виходив з дому. Вранці його дружина пішла по своїх справах і закрила двері, а в обід їй правоохоронці зателефонували і повідомили про пожежу в квартирі", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва 19 березня в під'їзді житлового будинку стався вибух невстановленого предмета. Чоловік, який знаходився біля будинку, отримав баротравму. Також були пошкоджені стіни під'їзду і вікна у квартирах.

РБК-Україна писало, що наприкінці лютого в Києві стався вибух в автомобілі на проспекті Героїв Сталінграда, 28 в Оболонському районі.

Крім того, 4 лютого в Києві невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікна в офісі організації Національної спілки журналістів України на Хрещатику.