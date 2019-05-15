В результате взрыва погиб человек
В среду, 15 мая, в квартире в одной из многоэтажек Киева произошел взрыв, в результате погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
Как сообщается, взрыв произошел в доме на улице Вышгородской в Оболонском районе. Полицейские обнаружили в квартире тело 71-летнего владельца с многочисленными ранениями. Причины взрыва пока неизвестны.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.
РБК-Украина писало, что в конце февраля в Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе.
Кроме того, 4 февраля в Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.