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Злива та тепло до +23: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 08:00
Злива та тепло до +23: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (УНІАН)

У західних, північних та центральних областях сьогодні будуть дощі

Погода в Україні 30 квітня погіршиться, підуть дощі, а температура повітря коливатиметься від +16 до +23. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних та північних областях сьогодні будуть сильні дощі, вдень +16+23, а вночі +8+11. Також злива буде у Вінницькій, Одеській, Київській та Черкаській областях. На сході тепло та сухо, вдень буде +20+23, а вночі +6+8. У центральних областях температура повітря вдень складе +20+23, а вночі +6+9. На півдні країни тепло та мінлива хмарність, вдень буде +17+22, а вночі +7+9.

Злива та тепло до +23: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні будуть сильні дощі. Вдень температура повітря складе +21+23, а вночі +9+11.

Злива та тепло до +23: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в найближчі кілька днів буде дощовою, з весняними грозами, а часом зі шквалами.

Раніше повідомлялось, що у травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Гроза, злива, але тепло до +24: прогноз погоди на сьогодні Укргідрометцентр дав прогноз на травень
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