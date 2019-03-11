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Жителів Києва закликають бути обережними через посилення вітру

Новини » Суспільство    11.03.2019 - 13:54
Жителів Києва закликають бути обережними через посилення вітру
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Сильний вітер утримається до кінця доби

У Києві до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у зв'язку з чим киян закликають бути обережними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА)

В управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Крім того, жителів міста закликають, при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

Нагадаємо,  сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с. 

РБК-Україна писало, що негода у Львові вже завдала значних збитків. Зокрема, сильний вітер звалює дерева, зриває дахи, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак. 

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