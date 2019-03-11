Жителів Києва закликають бути обережними через посилення вітру

Сильний вітер утримається до кінця доби
У Києві до кінця доби 11 березня очікуються пориви вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у зв'язку з чим киян закликають бути обережними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
В управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Крім того, жителів міста закликають, при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, очікується погіршення погоди в Україні, зокрема, пориви вітру до 20 м/с.
РБК-Україна писало, що негода у Львові вже завдала значних збитків. Зокрема, сильний вітер звалює дерева, зриває дахи, щонайменше на одну машину впало дерево та ще на дві вітер відкинув сміттєвий бак.