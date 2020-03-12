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В Україну повертаються морози і сніг: погода до кінця тижня

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 10:54
В Україну повертаються морози і сніг: погода до кінця тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У суботу в Україні будуть дощі зі снігом

Погода в Україні до кінця тижня різко погіршиться, повертаються морози та сніг. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на 13 березня

Погода в п'ятницю погіршиться у західних, центральних, Харківській, Миколаївській та Одеській областях, там будуть дощі. Температура повітря вдень на заході складе +9+11, а вночі +5+8. На півночі країни буде сухо, мінлива хмарність, вдень +10+12, а вночі +4+6.

В Україну повертаються морози і сніг: погода до кінця тижня

У східних областях тепло, вдень +14+16, а вночі +5+8. Південь країни буде особливо теплий, температура повітря вдень підніметься до +21, а вночі буде +5+8. У Києві у п'ятницю буде сухо, вдень +9+11, а вночі +6+8.

Прогноз на 14 березня

У суботу в країні різко похолодає та підуть дощі зі снігом. У західних областях, крім Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської, сніг та дощ. Вдень температура повітря складе +5+7, а вночі +1+4. Також у Київській та північних областях така погода.

В Україну повертаються морози і сніг: погода до кінця тижня

У центральній частині Києва у суботу буде сухо, мінлива хмарність, вдень температура повітря складе +7+11, а вночі +4+6. На сході будуть йти дощі, вдень +10+13, а вночі +5+8. Південь країни без опадів, вдень 12+14, а вночі +7+9. У столиці 14 березня буде дощ зі снігом, вдень +5+7, а вночі +2+4.

Прогноз на 15 березня

У неділю в усіх областях сонячно, але холодно. На заході країни вдень +3+8, а вночі -2-5. У північних областях вдень +1+4, а вночі -3-6.

В Україну повертаються морози і сніг: погода до кінця тижня

У центральних областях вдень +3+5, а вночі -4-6, а на сході вдень +2+4, а вночі -1-3. Південь країни теж без опадів, вдень +4+6, а вночі -1+2. У Києві 15 березня вдень похолодає до +5, а вночі до -4.

Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні. У західних та Вінницькій областях, а також вночі та вранці у східних очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні На заході України оголосили штормове попередження
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