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У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 14:52
У Києві оголосили жовтий рівень небезпеки через вітер
Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються пориви вітру до 18 м/с

Сьогодні, 12 березня, у Києві очікується ускладнення погодних умов, синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у найближчу годину та з утриманням до кінця доби у столиці та Київській області очікуються пориви вітру до 15-18 метрів на секунду.

У зв'язку з ускладненням погодних умов було оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов у західних, східних та Вінницькій областях. У Карпатах прогнозували пориви вітру до 30 метрів на секунду. Синоптики оголошували перший рівень небезпечності.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні у деяких західних та східних областях пройдуть незначні дощі. На решті території синоптики прогнозували малохмарну та теплу погоду. Температура повітря сьогодні місцями прогріється до +18 градусів.

Крім того, синоптики попередили, що цього тижня в Україну повернуться морози та мокрий сніг. Опади очікують у п'ятницю та суботу.

Синоптики попередили про штормовий вітер на заході У Києві 8 березня встановлений температурний рекорд
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