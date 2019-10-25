У ДСНС назвали фактори, що впливають на забруднення повітря

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано

На забруднення повітря впливає антициклонний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначили в ДСНС, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій спостерігаються тільки в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.

"Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає", - додали в прес-службі.

Таким чином, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов в попередні роки, тому в Україні немає істотних підстав для занепокоєння про стан повітря.

З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у місті Києві 16 постів метеоспостережень центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведені на посилений режим роботи.

Також в ДСНС додали, що за прогнозами Українського Гідрометцентру, в період з 28 по 29 жовтня 2019 на території України очікується поліпшення синоптичної ситуації.

Нагадаємо, в Києві найбільші показники забруднення повітря фіксуються в Голосіївському районі, а також в місцях максимального скупчення автотрнаспорта.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.