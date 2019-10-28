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Синоптики прогнозують покращення синоптичної ситуації в Україні

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 08:58
Синоптики прогнозують покращення синоптичної ситуації в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На території України сьогодні утримується антициклонічний характер погоди

В період з 28 по 29 жовтня 2019 року на території України очікується покращення синоптичної ситуації. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Сьогодні на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

"Ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднюючих речовин", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається. Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам´янському.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що на забруднення повітря впливає антициклонний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря, відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Укргідрометцентрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.

У ДСНС розповіли про рівень забруднення повітря сьогодні В ДСНС виявили перевищення рівня забруднення повітря у ряді міст
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