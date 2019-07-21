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У Києві на голову ДВК склали адмінпротокол

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 12:15
У Києві на голову ДВК склали адмінпротокол
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова виборчої комісії перебував на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння

У Києві на голову однієї з виборчих комісій поліція склала адміністративний протокол за перебування на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння в день виборів у Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції столиці.

Як повідомляється, в чергову частину Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що голова дільничної виборчої комісії перебуває у нетверезому стані.

"Співробітники патрульної поліції для перевірки інформації провели тест на драгера, який показав результат 2,33 проміле алкоголю", - йдеться в повідомленні.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 179 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна поліція вже отримала 382 заяв і повідомлень щодо виборчого процесу у день позачергових виборів у Верховну раду.

Крім того, спостерігачі фіксують порушення виборчого законодавства під час проведення позачергових парламентських виборів. Зокрема, у Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень для голосування без пред'явлення документа, що посвідчує особу, а у Житомирській області в одну кабінку для голосування увійшли відразу два виборці. Також спостерігачі фіксують елементи прихованої агітації на виборчих дільницях.

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